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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti

FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntü

Adli Tıp Deniz Polisi Sahil Güvenlik Polis Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-Köprüden görüntü
-Polislerin çalışmalarından görüntü
-Ölü şahsın ambulansa alınmasından görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da bir kişi Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden atlayarak yaşamına son verdi. Atladıktan sonra deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin çalışmasından sonra cesedi bulunan kişi kimliğinin tespit edilmesi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olay, saat 22.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre intihar etmek için Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne çıkan kimliği belirlenemeyen erkek şahıs denize atladı. Daha sonra denizde erkek bir şahsın olduğunu gören sahil güvenlik ekipleri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri erkek şahsın cansız bedenini kıyıdaki bir tekneye alarak çalışmalara başladı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından erkek şahsın cansız bedeni ambulans ile hastaneye götürüldü. Şahsın kimlik bilgilerinin de öğrenilmesi için çalışmalar başlatıldı. İntiharın sebebi araştırılıyor.
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