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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
FSM Köprüsü'ndeki çalışmalar böyle görüntülendi İzle

FSM Köprüsü'ndeki çalışmalar böyle görüntülendi İzle

çalışmalar havadan görüntü

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( İSTANBUL )- FSM Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi İSTANBUL

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde başlayan bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bakım onarım çalışmaları başladı.
Çalışmalar nedeniyle köprüdeki Avrupa-Asya istikametindeki 4 şerit trafiğe kapatılırken, trafik akışı 2 şeritten sağlanıyor. Çalışmaların başlaması ile beraber sabahın erken saatlerinde işe gitmek için köprüyü kullanan vatandaşlar, araçlarıyla yolda uzun kuyruklar oluşturdu. 52 gün sürecek bakım onarım çalışmalarının 17 Ağustos tarihinde tamamlanması planlanıyor. Köprüdeki bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi.
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