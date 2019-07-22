FSM Köprüsü'ndeki asfalt çalışmasının son hali havadan görüntülendi İzle



- 27 Haziran'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlayan asfalt yenileme çalışmaları 26. gününde hız kesmeden devam ediyor. Köprüdeki çalışmalarda eski asfaltın kaldırılmasıyla ortaya çıkan metal bölüm kumlanarak pastan arındırıldı. Köprüdeki çalışmaların son hali havadan görüntülendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) 27 Haziran tarihinde başlayan bakım onarım çalışmaları 26. gününde de tüm hızıyla devam ediyor. Ankara istikametindeki çalışmaların 17 günde tamamlanmasının ardından Edirne istikametindeki çalışmalar geçtiğimiz Pazar gecesi başlamıştı. Çalışmalarda eski asfaltın kaldırılması tamamlandı. Asfalt kazındıktan sonra, ortaya çıkan metal kumlanarak pastan arındırılıyor, ardından iki ayrı izolasyon malzemesiyle boyanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)’ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı’na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi.



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalarda gelinen son durum drone ile havadan görüntülendi.

