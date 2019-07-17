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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
FSM Köprüsü’nde bakım ve onarım çalışmalarındaki son durum havadan görüntülendi

FSM Köprüsü’nde bakım ve onarım çalışmalarındaki son durum havadan görüntülendi

Köprü drone

( İSTANBUL - ÖZEL)- Çalışmalar Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte başladı- Köprüde bakım onarım çalışmalarının birinci etabı tamamlandı İSTANBUL


- Fatih sultan Mehmet Köprüsü’nde 27 Haziran tarihinde başlayan bakım ve onarım çalışmalarının birinci etabı tamamlandı. Köprüde Avrupa'dan istikametinde olan yolda asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından kapalı halde olan 4 şerit de trafiğe tekrar açıldı. Aynı işlemlerin yapılması üzere bu kez de Anadolu'dan Avrupa istikametinde 4 şerit trafiğe kapatılarak yol akışı 2 şeritten sağlanmaya başlandı. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, köprüdeki çalışmaların Kurban Bayramından önce bitirilmesini planladıklarını belirtmişti. Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nde 27 Haziran tarihinde başlayan bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerin 24 saat boyunca 3 vardiya şeklinde aralıksız çalışmalarını sürdürdüğü köprüde, ilk olarak Ankara istikametindeki 4 şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı 2 şeritten sağlanmıştı. Kapatılan yolda asfaltlama çalışmalarının sonlanmasıyla çalışmanın birinci etabı tamamlanmış oldu. Çalışmaların ikinci etabının başlaması üzerine bu sefer de köprünün Edirne istikametinde olan 4 şerit trafiğe kapatılarak, trafik akışı 2 şeritten sağlanıyor. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada birinci etabın hedeflenen süreden önce tamamlandığını, hava şartlarının uygun olması ve öngörülemeyen bir problem yaşanmaması halinde ikinci etabın da Kurban Bayramından önce tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.
Öte yandan çalışmalar havadan görüntülendi. Görüntülerde Avrupa''dan Anadolu istikametine çalışmaların bittiği görülürken, Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinin kapatıldığı ve çalışmaların başladığı görülüyor. Öte yandan köprüye gidişler de uzun araç kuyruğu da havadan görüntülendi. .
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