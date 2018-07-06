Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
FSM’den bir kişi boğaza atladı

FSM’den bir kişi boğaza atladı

Arama görüntüleri

Polis Kıyı Emniyeti Bild Sağlık Ekipleri 

-Detaylar

( İSTANBUL )- Boğaz’da şahsı arama çalışmaları sürüyor İSTANBUL

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne çıkan kimliği belirsiz bir kişi, kendisini boğazın serin sularına attı. İhbar üzerine hareket geçen ekiplerin şahsı arama çalışmaları sürüyor. Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, FSM Köprüsüne çıkan kimliği öğrenilemeyen bir kişi, bir süre bekledikten sonra bir anda kendini boğazın serin sularına attı. Şahsı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik, deniz polisleri ve kıyı emniyetine bağlı ekipler hareket geçerken, sağlık ekipleri ise hazır bekletildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin şahsı arama çalışmaları sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı