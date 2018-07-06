FSM’den bir kişi boğaza atladı

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( İSTANBUL )- Boğaz’da şahsı arama çalışmaları sürüyor İSTANBUL



- Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne çıkan kimliği belirsiz bir kişi, kendisini boğazın serin sularına attı. İhbar üzerine hareket geçen ekiplerin şahsı arama çalışmaları sürüyor. Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, FSM Köprüsüne çıkan kimliği öğrenilemeyen bir kişi, bir süre bekledikten sonra bir anda kendini boğazın serin sularına attı. Şahsı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik, deniz polisleri ve kıyı emniyetine bağlı ekipler hareket geçerken, sağlık ekipleri ise hazır bekletildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin şahsı arama çalışmaları sürüyor.

