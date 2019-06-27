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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
FSM'de onarım yoğunluğu başladı

FSM'de onarım yoğunluğu başladı

Köprü yoğunluğundan detay

-Uzun araç kuyrukları
-Köprü trafiği

( İSTANBUL - EK) İSTANBUL

- 27 Haziran - 17 Ağustos günleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprülerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları gece yarısı itibariyle başladı.
İki kıta arası geçişler 2'şer şeritten gerçekleştiriliyor. Anadolu yakasında onarım yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 17 Ağustos'a kadar devam edecek olan onarım çalışmaları için köprüyü kullanacak olan vatandaşlardan anlayış bekleyen İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, “Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 27 Haziran-17 Ağustos arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'de kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bazı şeritler trafiğe kapatılacak. Sürücülerimizden anlayış bekliyor, alternatif yolların kullanılmasını istirham ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Onarım çalışmalarının ilk gününde FSM Köprüsünü kullanmak isteyen vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya geçişler 2'şer şeritten gerçekleştirilirken Avrupa'dan Asya istikametine olan dört şeritte gece yarısından itibaren trafiğe kapatıldı.
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