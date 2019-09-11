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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
FSM'de gözaltına alınan hırsızlar bir bagaj dolusu suç dosyasıyla adliyede İzle

FSM'de gözaltına alınan hırsızlar bir bagaj dolusu suç dosyasıyla adliyede İzle

Güvenlik kamerası

Güzergah Kamera Harekete Geç Hırsız Kaçış 

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı
-Arşiv görüntüler

( İSTANBUL -EK)- FSM'de ortalığı birbirine katan şahıslar adliyeye sevk edildi- İstanbul'da otomobillerden yedek parça çalan şahıslara operasyon: 3 kişi gözaltına alındı İSTANBUL

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde yapılan operasyonla gözaltına alınan hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken şahısların bir bagaj dolusu suç dosyası bulunduğu görüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son 6 ay içerisinde İstanbul genelinde meydana gelen lüks markalı araçlardan konsol, joystick ve benzeri yedek parça ve aksesuar çalınması ihbarları üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde ve hırsızların kaçış güzergahları üzerinde gerçekleştirilen teknik takip neticesinde şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları aracı tespit eden ekipler, şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.FSM Köprüsü kapatıldı, operasyon gerçekleştirildiEkipler, geçtiğimiz cumartesi günü Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na doğru seyir halinde oldukları görülen şahısları yakalamak için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü şüphelilerin geçişleri esnasında trafiğe kapatarak operasyonu gerçekleştirdi. Yolun kapalı olduğunu gören şüpheliler polisten kaçmaya çalıştı ancak, ekipler şahısları köprü çıkışında kıskıvrak yakaladı.Bir bagaj dolusu suç dosyasıGözaltına alınarak emniyete götürülen Hünkar K.'nin (27) 64, Onur E.'nin (26) 76, aynı gün gerçekleştirilen bir başka operasyonla gözaltına alınan Fatih R.'nin (25) ise 48 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.Lüks araçlardan çaldıkları yedek parçaları yarı fiyatına satmışlarİstanbul genelinde, lüks markalı araçların içerisinde bulunan konsol, joystick gibi değerli yedek parça ve aksesuarları çalan şahısların, çaldıkları parçaları piyasa fiyatının yarı fiyatına satarak kazanç elde ettikleri belirlendi.Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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