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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Frenleri tutmayan otomobil kaldırıma çıkıp yan yattı: 5 yaralı

Frenleri tutmayan otomobil kaldırıma çıkıp yan yattı: 5 yaralı

Kaza olay yeri

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Bild 

-Yaralılar
-Detaylar

( SİVAS )- Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı SİVAS

- Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Gürün ilçesi Bağarsakdere mevkisinde meydana geldi. Kazada kavşağa giren İbharim T. (56) yönetimindeki 58 FS 377 plakalı otomobil frenleri tutmayınca kaldırıma çıkıp yan yattı. Olayda sürücü ve araçta Rüstem T. (21), Veysel T. (15), Sultan T. (40) ve Ayhan T. (25) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulanslar ile Gürün Devlet hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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