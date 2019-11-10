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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Freni tutmayan otomobil devrildi: 6 yaralı - ADIYAMAN

Freni tutmayan otomobil devrildi: 6 yaralı - ADIYAMAN

- Ambulansların hastaneye gelişi - Yaralıların taşınması Adıyaman 'da freni tutmayan otomobil devrildi: 6 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman ’ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.Ailesiyle beraber güneşin batışını izlemek için Nemrut Dağı'na giden Mehmet Doğan'ın idaresindeki 02 KA 477 plakalı otomobil, dönüşte Arsemia Antik Kenti civarında aracın freninin tutmaması sonucu şarampole devrildi.Kazada sürücü ve araçta bulunan Sevgi (35), Mahmut (33), Busenur (14), Beyzanur (3) ve bir yaşındaki Halil Doğan yaralandı.Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastane Trafik Kazası 

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