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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Freni tutmayan otobüs devrildi: 1 yaralı

Freni tutmayan otobüs devrildi: 1 yaralı

Olay yeri kalabalığı ve devrilen otobüs

Polis Hastane Kalaba Kaygan Zemin Otobüs Şoförü 

-Devrilen otobüse müdahale
-Kaza yapan otobüs detay
-Bekleyen itfaiye ambulans
-Refüje çıkan aracın topraktaki izleri
-Kazanın yaşandığı nokta
-Yaralı şoförün hastaneye götürülüşü
-İtfaiyenin gidişi

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da, yağış nedeniyle oluşan kaygan zeminde freni tutmayan otobüs devrildi, otobüs şoförü kazadan yaralı kurtuldu. Olay, Antakya ilçesi Ekinci çevreyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mesai dönüşü yağış nedeniyle oluşan kaygan zeminde freni tutmayan 31 J 0037 plakalı Hatay Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü, önce refüje çıktı ardından da devrildi. Devrilen otobüsün şoförü Yakup Küçükoğlu, itfaiye ekipleri tarafından araçtan yaralı kurtarıldı. İlk tedavisi ambulansta yapılan şoför daha sonra Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otobüs şoförü Yakup Küçükoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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