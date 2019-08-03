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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Freni patlayan tır, 6 otomobile çarparak böyle devrildi

Freni patlayan tır, 6 otomobile çarparak böyle devrildi

kaza anı

Çarpma Anı Kırmızı Işık Zabıta Ekibi Karahisar Mobese Kameraları 

-kaza sonrası görüntüler
-araçların görüntüsü
-ağlayan kadından detay
-detaylar

( AFYON KARAHİSAR)- Devrilen tırdaki un çuvalları çevreye yayıldı, ulaşım aksadı- Tırın kırımızı ışıkta bekleyen otomobillere çarpma anı mobese kameralarına yansıdı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde freni patlayarak kontrolden çıkan un yüklü tır, şehir merkezindeki ışıkta bekleyen 6 otomobile çarparak devrildi. Dinar-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki ilçe merkezinde meydana gelen kazada, Halit Akkoyun’un yönetimindeki 26 EU 864 plakalı un yüklü tır, freninin patlaması üzerine kırmızı ışıkta bekleyen 34 JJ 0493, 22 AK 316, 06 EE 687, 06 FM 5772, 42 CES 88 ve 48 V 1877 plakalı araçlara çarptı ve orta refüje çıkıp sinyalizasyon direğini devirerek yan yattı. Meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Akkoyun hafif şekilde yaralanırken, tırın içerisindeki unlar yola saçıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Tırın çarptığı otomobillerde maddi hasar oluştu. Kaza anı ise çevrede bulunan mobese kameralarına yansıdı. Mobese görüntülerinde kırmızı ışıkta hareket halinde olan araçlara çarpıp sinyalizasyon direklerine çarparak devrildiği anlar yer aldı.
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