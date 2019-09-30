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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Freni patlayan servis aracı dehşet saçtı

Freni patlayan servis aracı dehşet saçtı

Kaza yerinden cep telefonu görüntüsü

Polis Cep Telefonu Otobüs Şoförü Sağlık Ekipleri Servis Aracı 

-Hasar alan araçlar
-Sokaktan detay
-Röp
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenler’de freni patlayan servis midibüsü dehşet saçtı. Sokakta bulunan binaya çarpmamak için yol kenarında bulunan araçlara çarpan midibüs beş araçta büyük çapta maddi hasara yol açtı. Kaza dün akşam saatlerinde Esenler’de meydana geldi. İddiaya göre yokuş aşağıya doğru inen 34 LMY 929 plakalı servis midibüsünün freni patladı. Aracın freninin patladığının farkına varan sürücü yolun bitiminde bulunan binaya çarpmamak için yol kenarında bulunan araçlara çarptı. Bu sırada büyük bir gürültü duyan mahalle sakinleri büyük bir korku yaşadı. Vatandaşlar durumu hemen polis,sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı otobüs şoförüne olay yerinde müdahale etti. Kaza sonrası araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Şoförün aracını durdurabilmek için araçlara çarptığını belirten bir mahalle sakini “ Yokuştan aşağıya doğru inerken freni patlamış aracı durdurabilmek için bu arabalara çapmış. Sokakta kimse yoktu beş araba hasar aldı” diye konuştu.

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