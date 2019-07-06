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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Freni patlayan saman yüklü kamyon devrildi

Freni patlayan saman yüklü kamyon devrildi

OLAY YERİ DETAY

Kamyon Şoförü Trol 

-RÖPORTAJ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 4 gün önce meydana gelen kazanın aynısı meydana geldi. Yokuştan inerken freni patlayan saman yüklü kamyon, tarla kenarına devrildi. Kaza, gece saatlerinde Malkara - Keşan yolunun ilçe giriş kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı seyreden Mehmet Ali Turan (33) yönetimindeki 59 ABD 545 plakalı saman yüklü kamyonun, freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Duyarlı kamyon şoförü, facia yaşanmasın diye kornaya bastı. Buğday tarlasının kenarına devrilen kamyonun şoförü hafif yaralandı. Kamyon şoförü kornaya basmış Kazayla ilgili konuşan Ali Kırmızı isimli genç, "Kafeteryada arkadaşlarla çay içtiğimiz sırada, bir kamyon önümüzden korna çalarak geçti. Kısa süre sonra bir kaç yüz metre ilerideki kavşakta kaza yaptığını duyduk ve hemen olay yerine geldik. Freni patlamış olabilir" dedi.
Öte yandan 4 gün önce de aynı yerde saman yüklü kamyon devrilmişti.
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