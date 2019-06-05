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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Freni patlayan otomobil bahçeye uçtu: 1'i bebek 4 yaralı

Freni patlayan otomobil bahçeye uçtu: 1'i bebek 4 yaralı

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ

Opel Bebek 

-ARAÇTAN GÖRÜNTÜ
-VATANDAŞLAR RÖP.
-DETAYLAR

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta freni patlayan otomobil bahçeye uçtu. Kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Veli Oruç (60) idaresindeki 67 DF 912 plakalı otomobilin freni patlaması sonucu bahçeye uçtu. Kazada araç sürücü Veli Oruç ile 31 yaşındaki Olgu Oruç, 63 yaşındaki İrfan Oruç ve 1 yaşındaki bebek Demir Demiray yaralandı. Çevredekilerin yardımlarıyla araçtan çıkan yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanığı Rafet Şallı, “Kazayı yapanlar komşumuz olur. Aracın freni boşalınca buradan aşağıya uçtu. Arabada 1’i çocuk 4 kişi vardı. Sağlık durumları iyi şoförün kaşında açılma var durumları iyi" şeklinde konuştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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