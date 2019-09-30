Freni patlayan öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

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( MANİSA ) - MANİSA



- Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesinde freni patlayan öğrenci servisi şarampole yuvarlandı. Kazada biri şoför 6'sı öğrenci 7 kişi yaralanırken, şarampole yuvarlanan servis aracı yolun aşağısında bulunan evlere bir metre kala durabildi. Kırkağaç istikametinden Çiftlik Mahallesi istikametine gitmekte olan A.A. ’nın idaresindeki 45 ACK 470 plakalı öğrenci servisi mahalle girişine geldiği esnada virajı alamadı. Freni patlayan öğrenci servisi duramayınca Çiftlik Mahallesi girişine bırakılan pulluklara çarptıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan 11 öğrenciden K.Ö. (7), E.Ö. (10), Ö.S.Ç. (7), M.B. (7) ve O.K. (7) 112 acil ambulanslarıyla Kırkağaç ve Akhisar Devlet Hastanelerine sevk edilirken, diğer 6 öğrenci E.Ö. (9), R.A. (10), R.Ö. (8), İ.T.Ö. (7), M.S. (10) ve D.K. (9) ayakta tedavi edildi. Yaralanan araç sürücüsü A.A. (57) ise ambulans ile Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlçe Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenliği sağlarken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öğrenci servisinin şarampolden evlerin üzerine yuvarlanmasına 1 metre kala durması ise olası bir faciayı önledi. (HD-SC-

