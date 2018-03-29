Freni patlayan minibüs kamerada... Çarptığı zabıta memuru hayatını kaybetti Haberi

-- Freni patlayan minibüsü önce yol üstündeki araca çarpması sonra zabıtaya doğru yönelmesinin görüntüsü

-- Olay yerinin yaşandığı yerden görüntü

-- Dik olan yokuştan görüntü

-- Genel detay



( ANKARA ) - Freni patlayan ve bir zabıta memurunun ölümüne sebep olan minibüs kazası güvenlik kamerasına yansıdı- Zabıta memuru merkeze dönmek için hazırlanırken canından oldu ANKARA



- Ankara’nın Mamak ilçesinde freni patlayan minibüs, görev başındaki zabıta memuruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle zabıta memuru hayatını kaybetti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dik bir yokuş olan 1768. cadde üzerinde seyir halinde olan şehir içi yolcu taşıyan minibüs, freninin patlaması sonucu hızla sağduyu caddesine doğru ilerledi. O esnada zabıta memurları sağduyu caddesi üzerinde polis ekipleri ile birlikte servisler ile ilgili gerçekleştirdikleri uygulama son bulmuştu ve merkezlerine dönmek için hazırlanıyordular. Hızla yukarıdan aşağı inen yolcu minibüsü, önce cadde üzerinde seyir halinde olan panelvan bir araca çarptı ve daha sonra görev başında olan zabıta memurlarına doğru yöneldi. Minibüs hızla zabıta memurlarından birine çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan zabıta memuru yerde hareketsiz şekilde kaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan zabıta memurunun öldüğünü tespit etti. Polis minibüs şoförünü gözaltına alırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

