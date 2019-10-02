Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Freni patlayan kamyonun 9 aracı önüne alıp sürüklediği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Freni patlayan kamyonun 9 aracı önüne alıp sürüklediği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik kamerası

Katar Kamera Kaydı Kamera Hafriyat Kamyonu 

-kaza anı
-arşiv görüntüsü

( İZMİR )- Kamyonun araçları sürüklediği anlar kamerada İZMİR

- İzmir'in Bornova ilçesinde, freni tutmayan park halindeki hafriyat kamyonunun, mahalledeki 9 araca çarptığı korku dolu anların kamera görüntüsü ortaya çıktı.Olay, dün saat 14.30 sularında Bornova ilçesi 5711/5 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 35 HB 0031 plakalı kamyon, yokuş aşağı kaymaya başladı.
O korku dolu anların ise kamera kaydı ortaya çıktı.Kayıtlarda, yokuş aşağı ivme kazanan kamyon, bir apartmanın kapısına çarptıktan sonra, mahalle içerisinde park halinde duran araçları önüne katarak hızla sürüklemeye başlıyor. Eğim sebebiyle hız kazanan ve freni patladığı öne sürülen hafriyat kamyonu, son olarak iki aracı daha altına alarak bir apartmanın duvarına çarptıktan sonra zorla durabiliyor. Kamyon dahil 10 araçta maddi hasarın meydana geldiği kaza anında sokakta herhangi bir vatandaşın bulunmaması ise faciayı önlüyor.Öte yandan, ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından hasar gören araçlar mahalleden kaldırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Erdoğan'dan Katar'daki Birliğe ZiyaretErdoğan'dan Katar'daki Birliğe Ziyaret
Erdoğandan KatardaErdoğandan Katarda
Körfezde Türk RüzgarıKörfezde Türk Rüzgarı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Erdoğan'ın Katar ZiyaretiErdoğan'ın Katar Ziyareti
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı