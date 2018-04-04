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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Freni patlayan kamyonet üniversite öğrencisi genç kızın ölümüne neden oldu

Freni patlayan kamyonet üniversite öğrencisi genç kızın ölümüne neden oldu

Kaza yerinden görüntü

Genç Kız İlk Müdahale Polis Ekipleri Üniversite Öğrencisi Ölüm Haberi 

-yaşanan panik
-arkadaşlarının çırpınışları
-Hastane önündeki arkadaşlarının görüntüsü
-detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’un Ortahisar ilçesi Kalkınma mahallesinde yokuş aşağıya giden ve freninin patlaması sonucu kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, KTÜ Tıp Fakültesi Yokuşu’ndan aşağıya doğru ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 DT 056 plakalı kamyonet, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak Tufan Pastanesi önündeki kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Sema Yönev’e çarptı. Kamyonetin tekerleği altında kalan genç kızı kurtarmak için çevredeki vatandaşlar büyük uğraş verirken, kamyonet sürücüsü kaza sonrasında bölgeden kaçarak uzaklaştı. Genç kızın arkadaşlarının feryatları arasında bölgeye gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulansla yaralıyı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırdılar. Yönev, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yönev’in ölüm haberini alan arkadaşları hastane önünde fenalık geçirdi. Öte yandan kaza sonrası kaçan kamyonet sürücüsünü bulmak için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. (BK-ÖS-Y)
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