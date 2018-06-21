Freni patlayan kamyon mescide daldı: 3 Ölü 2 Yaralı

-Olay yerinden görüntü

-Yapılan kurtarma çalışmaları

-Yaralılardan görüntü

-Kamyondan görüntü

-Mescitten görüntü

-Cesetlerden görüntü

-Genel detay



( ADIYAMAN )- Feci kazada can pazarı ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Kahta ilçesinde freni patlayan kamyonun bir iş yeri mescidine dalması sonucu yaşanan feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Baraj yolunda Nusret Çevik (50) idaresindeki 63 K 4104 plakalı kamyonun freni patladı. Freni patlayan kamyon yokuş aşağıya hızla ilerleyerek yol kenarında bulunan bir iş yerinin mescit bölümüne daldı. Yaşanan feci kazada kamyonda bulunan Engin Polat (13), Yunus Acıyan (20), Bünyamin Acıyan ve Vatan Polat, bulundukları yerde sıkıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 ACİL Sağlık ekibi, AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kaza ekiplerin yaptıkları yaklaşık 1 saatlik çalışma neticesinde kazada yaralanan 4 kişi güçlükle sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada kamyon sürücüsü Nusret Çevik, Vatan Polat ve Bünyamin Acıyan olay yerinde hayatını kaybederken Engin Polat ve Yunus Acıyan yaralandı. Yaralılar olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

