Freni boşalan vinç, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu - ŞANLIURFA
- Park edilen vincin geri geri hareket etmesinin güvenlik kamerası görüntüsü - Vincin çarptığı bayrak direklerinin yoldan geçenlerin üzerine devrilmesi - Ekiplerin vincin ve devrilen direklerin çevresinde inceleme yapması - Vincin yoldan kaldırılmasıFreni boşalan vinç, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu - Şanlıurfa 'da park halindeyken freni boşalan vincin devirdiği direklerin altında kalarak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde park halindeyken freni boşalan vincin devirdiği direklerin altında kalan 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Murat Yarış'ın Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonu sahasına park ettiği vincin freni boşaldı.Geriye doğru hareket eden vincin çarptığı bayrak direkleri, yoldan geçen Bekir Asinç (17) ve Bünyamin Konca'nın (13) üzerine devrildi. Vinç kaldırıma takılarak yola çıkmadan durdu.Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.