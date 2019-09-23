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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Freni boşalan temizlik aracı tıra çarptı: 1 yaralı - KAHRAMANMARAŞ Haberi

Freni boşalan temizlik aracı tıra çarptı: 1 yaralı - KAHRAMANMARAŞ Haberi

- Tır ve temizlik aracının detay görüntüleri - Tır şoförü Mehmet Aktürk'ün konuşmasıFreni boşalan temizlik aracı tıra çarptı: 1 yaralıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde freni boşalan yol süpürme aracının park halindeki tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Yusuf Alış (50) idaresindeki 46 13 022 plakalı yol süpürme aracının, Köprübaşı Mahallesi İkikapılı Sokağı'ndan inerken freni boşaldı.Araç, yol kenarında park halinde olan, Mehmet Aktürk'e ait 38 LJ 405 plakalı tırın dorsesine çarptı.Yaralanan sürücü Alış, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alış'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Temizlik Aracı 

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