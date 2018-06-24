Freni boşalan park halindeki kamyonet eve çarptı Haberi

--Evin içinden görüntü

-ev sahibi Emrah or ile röp



( KOCAELİ ) -- Ev sakinlerinin oy kullanmaya gitmesi olası bir faciayı önledi KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyonet, gecekonduya çarparak durabildi. Evde yaşayan insanların bazıların şehir dışında olması bazılarının ise oy kullanmaya gitmesi olası bir faciayı önledi. Olay Gebze Kirazpınar Mahallesi 2783/3 Sokak’ta meydana geldi. 34 UZ 3703 plakalı kamyonet rampada park halindeyken freninin boşalması sonucu hızla yokuş aşağı ilerlemeye başladı.

Hızla ilerleyen otomobil sokağın sonundaki gecekonduya çarparak durabildi. Kaza sırasında ev sahibi Emrah Or büyük bir gürültü duyduğunu söyledi.



Diğer ev sakinlerinin bazıların şehir dışında olması bazılarının ise oy kullanmaya gitmesi olası bir faciayı önledi. Olayı anlatan ev sahibi Emrah Or, “ Zaten daha önce de böyle bir olay oldu. Ev normalde çok kalabalıktı. Herkes bir yerlere gitti. Şansa evde tektim. Birden bir ses duydum ve şok oldum. Dışarı çıktım her taraf toz duman. Baktım araba. O panikle koştum baktım arabada kimse yok. Duvar komple yıkıldı gitti. Hasar çok ama ölümden döndük. Şansa odadaydım o sırada. Kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi” dedi.

Kazada sonrası kamyonet çekici yardımı ile çekilirken, evde maddi hasar meydana geldi. (UK

