Freni boşalan otomobil eve daldı İzle

-Otomobilden görüntü

-evden görüntü

-Otomobilin çekiciye taşınması

-detay görüntü



( BATMAN ) BATMAN



- Batman'ın Gercüş ilçesinde, freni boşalan otomobil bir evin duvarına çarpıp durabildi. Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Hükümet caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Kaynak yönetimindeki 06 GHD 38 plakalı otomobil freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil müstakil bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken ev ve araçta maddi hasar oluştu. Araç, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

