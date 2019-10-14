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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Freni boşalan otomobil duvarda asılı kaldı

Freni boşalan otomobil duvarda asılı kaldı

Başkent'te çocukların oynadığı iddia edilen bir otomobilin freninin boşalması sonucu duvarda asılı kaldı. Alınan bilgiye göre, Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesi Amasya Beyanamesi Caddesinde bulunan Ayış Sitesinde 06 BPG 050 plakalı otomobil iddiaya göre çocukların oynaması sonucu freni boşalarak geri geri gitti. Otomobil duvarda asılı kalarak durdu. Otomobilin asılı kaldığını gören vatandaşlar altına kalas dayayarak düşmesini engelledi. Olay yerine itfaiye ekipleri gelerek aracın asılı yerden kurtarılmasına yardım etti. (bc -

Başkent 

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