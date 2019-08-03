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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Freni boşalan otomobil apartman korkuluklarına takıldı - KARABÜK Haberi

Freni boşalan otomobil apartman korkuluklarına takıldı - KARABÜK Haberi

- Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü - Sürücü Gamze A'nın otomobilden çıkarılma çalışmaları - Kaza yerinden görüntü - Balkondan görüntü - Araçta bulunan kişi ile röportaj - Kaza sırasında balkonda yatan Ali Mızrak ile röportajKARABÜK (AA) - Karabük 'te freni boşalan otomobil, korkuluklara takılarak apartman boşluğuna düşmekten son anda kurtuldu.Alınan bilgiye göre, Gamze A'nın kullandığı 67 LY 222 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi 1059 sokakta ilerlerken freni boşalması sonucu geri geri gelerek bir apartmanının korkuluklarına takılarak durdu.Sürücüsü ile ikisi çocuk 4 kişinin bulunduğu otomobil, apartman boşluğuna düşmekten son anda kurtuldu.İçindekilerin yara almadığı aracın korkuluklara çarptığı sırada binanın birinci katındaki balkonda bulunan Ali Mızrak da apartman korkulukları ve beton blokların üzerine düşme tehlikesi yaşadı.İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla otomobil takılı kaldığı yerden çıkartıldı.Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Korkuluk Bild Kamera Güvenlik Kamerası 

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