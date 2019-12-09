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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Freni boşalan minibüsün faciaya davetiye çıkardığı anlar kamerada İzle

Freni boşalan minibüsün faciaya davetiye çıkardığı anlar kamerada İzle

Minibüsün ilerlemesi

Bild Kamera Benzin Trol 

-Yayalar
-Çiçekçinin duvarı
-Olay yeri

( İSTANBUL -ÖZEL)- Freni boşalan minibüs yoldaki yayaları teğet geçip dükkana daldı İSTANBUL

- Kartal’da benzinlikte park halinde olan minibüsün freni bir anda boşalınca minibüs geri geri hareket etmeye başladı.
Adeta facianın eşiğinden dönülen olayda minibüs yayaları ve yoldaki araçları kıl payı teğet geçti. Minibüs bir çiçekçi dükkanının duvarına vurarak durabilirken o anlar anbean kameraya yansıdı. Kartal Kordonboyu Mahallesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir hatlı minibüs sürücüsü aracına yakıt almak için benzinlikte durdu. Sürücü minibüsten indikten sonra bilinmeyen bir nedenle minibüsün freni boşaldı. Geri geri hareket eden minibüs yola çıkarak adeta faciaya davetiye çıkardı. Yürüyen iki yayayı kıl payı teğet geçen minibüs, yoldaki araçlara da şans eseri çarpmadı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen minibüs, bir çiçekçi dükkanının duvarına vurarak durabildi. Kazaya tanık olan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı. Freni boşalan minibüsün yayaları kılı payı teğet geçerek çiçekçi dükkanının duvarına çarptığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde freni boşalan minibüs bir anda hareket edip yola çıkıyor. Yayaları ev araçları teğet geçen minibüs dükkanın duvarına çarpıyor.
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