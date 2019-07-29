Freni boşalan minibüs park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yokuşta freni boşalan minibüs, kontrolden çıkarak, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Şehit Temizer Caddesi üzeri 4 yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki E.Y. yönetimindeki minibüs, yokuşta yolcu indirdiği sırada, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Önce uyarı levhalarına çarpan minibüs, sonrasında park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada park halindeki otomobilde bulunan S.A. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım