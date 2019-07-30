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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Freni boşalan minibüs otomobile çarparak durabildi - TEKİRDAĞ İzle

Freni boşalan minibüs otomobile çarparak durabildi - TEKİRDAĞ İzle



: - Kazaya neden olan minibüs, - Freni patlayan minibüsün çarptığı otomobil, - Olay yeri, - Minibüsün çarparak devirdiği mobese panosu, yön levhası,Freni boşalan minibüs otomobile çarparak durabildiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ ’ın Malkara ilçesinde freni boşalan minibüsün park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Camiatik Mahallesi'nde, Erdinç Yalçın (35) yönetimindeki 59 S 7010 plakalı servis minibüsünün freni boşaldı.Minibüs, elektrik paneli, yön tabelası ve yol kenarına park edilen 59 SA 120 plakalı otomobile çarparak durabildi.Kazada, park halindeki otomobilde bulunan Selime Aslan (43) yaralandı. Aslan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bild Yön Tabelası Mobese Sağlık Ekipleri 

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