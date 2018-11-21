Freni boşalan midibüs trafik ışığında bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı - KAHRAMANMARAŞ İzle

- Freni boşalan midibüs trafik ışığında bekleyen araçlara çarptı - 2 yaralı - Kazanın meydana geldiği yerden görüntülerFreni boşalan midibüs trafik ışığında bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta freni boşalan midibüsünün trafik ışığında bekleyen 9 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hayrettin A'nın kullandığı 46 S 0145 plakalı servis midibüsü, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda seyir halindeyken midibüsün freninin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 9 araca çarptı.Kazada, yaralanan Mesut Uçansu (32) ve Ömer Çetin (24) 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.