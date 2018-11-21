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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Freni boşalan midibüs trafik ışığında bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı - KAHRAMANMARAŞ İzle

Freni boşalan midibüs trafik ışığında bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı - KAHRAMANMARAŞ İzle

- Freni boşalan midibüs trafik ışığında bekleyen araçlara çarptı - 2 yaralı - Kazanın meydana geldiği yerden görüntülerFreni boşalan midibüs trafik ışığında bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta freni boşalan midibüsünün trafik ışığında bekleyen 9 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hayrettin A'nın kullandığı 46 S 0145 plakalı servis midibüsü, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda seyir halindeyken midibüsün freninin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 9 araca çarptı.Kazada, yaralanan Mesut Uçansu (32) ve Ömer Çetin (24) 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Hastane Trafik Işığı Kırmızı Işık 

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