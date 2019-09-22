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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Freni boşalan kamyon hırdavat dükkanına böyle girdi İzle

Freni boşalan kamyon hırdavat dükkanına böyle girdi İzle

-Dükkandan detay

Kamera Güvenlik Kamerası 

--Yoldan detay
--Yasin Mermer ile röportaj
--Güvenlik kamera görüntüsü

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de meydana gelen kazada freni boşalan kamyon hırdavat dükkanına girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı mahallesinde meydana gelen kazada, arızalanan ve freni boşalan kamyon bir hırdavat dükkanına girdi. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazada araçta ve dükkanda maddi hasar meydana geldi. İş yeri sahibi Yasin Mermer, "Çimento yüklü kamyon rampada arızalanmıştı. Biz de arkadaşlarla beraber tamir etmeye ve yardımcı olmaya çalıştık. Bu sırada kamyonun freni boşaldı ve dükkana girdi" diyerek olayı anlattı. (AÖ-
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