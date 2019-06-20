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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Freni boşalan kamyon elektrik direğine çarptı - MANİSA

Freni boşalan kamyon elektrik direğine çarptı - MANİSA

- Olay yerinden görüntüler - Kamyondaki hafriyatın başka bir kamyona aktarılmasından görüntüler Manisa 'da freni boşalan kamyon elektrik direğine çarptıMANİSA (AA) - Manisa 'da hafriyat kamyonunun elektrik direğine çarpması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.Alınan bilgiye göre, Nuri E'nin (46) kullandığı 45 KT 989 plakalı hafriyat yüklü kamyon, aracın freninin boşalması sonucu Uncubozköy Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.Hafif şekilde yaralanan sürücü ayakta tedavi görürken, mahallenin büyük bir bölümü elektriksiz kaldı.Polis ekipleri sokağı araç trafiğine ve yaya geçişine kapattı.Elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, çalışmaların ardından mahalleye elektrik verileceğini belirtti.

Bozköy Elektrik Direği Dağıtım Şirketi Hafriyat Kamyonu 

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