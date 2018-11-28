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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı - ANKARA

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı - ANKARA

- Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı - Kamyonun araçlara çarpma anı - Güvenlik kamerası görüntüleri - Kaza sonrası görüntülerFreni boşalan kamyon 9 araca çarptı - Başkentte freni boşalan kamyonun park halindeki 9 araca çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı - Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildiANKARA (AA) - Ankara 'nın Keçiören ilçesinde, freni boşalan kamyonun park halindeki 9 araca çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 GC 5167 plakalı kamyonun, Ayvalı Mahallesi Estergon Caddesi'nde rampa aşağı seyir halindeyken freni boşaldı.Kontrolden çıkan kamyon, yol kenarında park halindeki 9 araca çarparak durabildi.Kazada kamyon şoförü ile araçtan atlayan muavin yaralandı.Çevredekilerin yardımıyla hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Kaza anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen araçlar, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekicilerle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Çarpma Anı Hastane Kamera Polis Ekipleri Kamyon Şoförü 

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