Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Freni boşalan kamyon 8 aracı biçti Haberi

Freni boşalan kamyon 8 aracı biçti Haberi

- Araçlara çarpan kamyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri

Bild Kamera Güvenlik Kamerası Trol 

-- Cep telefonu kamerasıyla kaza sonrası detay görüntüler

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’da seyir halinde iken freni boşalan kamyon sokak arasında park halinde bulunan 8 aracı biçti. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken, büyük maddi hasara sebep olan kamyon önce kaldırıma ardından bir evin balkon duvarına çarparak durabildi. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 08.00 sıralarında Şehzadeler ilçesine bağlı Ege Mahallesi 1106 Sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halinde iken bir anda freni boşalan 33 AAK 424 plakalı kamyon bir anda hızlandı. Evden eve nakliye yapan ve içi eşya dolu kamyon kontrolden çıkarak sokak arasında park halinde bulunan 8 araca çarptı. Hızını alamayan kamyon kaldırıma çıkarken, bir evin balkon duvarına çarparak durabildi. Kazaya karışan araçlarda büyük maddi hasar meydana gelirken, şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. (ÖND-
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp EdildiŞoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp Edildi
Lüks Araçla Birlikte 60 Bin Lira Da Kül OlduLüks Araçla Birlikte 60 Bin Lira Da Kül Oldu
Kataloglu Fuhuş Çetesi Operasyonuna 9 TutuklamaKataloglu Fuhuş Çetesi Operasyonuna 9 Tutuklama
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı