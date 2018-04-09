Freni boşalan kamyon 50 metreden dere kenarına uçtu: 1 ölü

-Yaralı sürücünün dere kenarından kurtarılarak sedye ile taşınması

-Sürücünün ambulansa alınışı

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması

-Jandarma ekiplerinin incelemeleri

-Meraklı vatandaşlardan görüntü

-Detay



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde freni boşalan gübre yüklü kamyon yol kenarındaki bariyerleri parçalayarak 50 metreden dere kenarına uçtu. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza 21.00 sıralarında İzmit Sepetçiler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kenan Yazıcı(57) idaresindeki gübre yüklü kamyon, Sepetçiler yolundan İzmit istikametinde inerken birden frenleri patladı. Sürücünün kontrolünden çıkarak hızlanan otomobil, virajda çelik bariyerleri kırarak 50 metreden dere kenarına uçtu. Uçurumun dibinde ağaçlara çarparak yan yatan kamyon son anda dereye düşmekten kurtulurken, sürücü ise araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ise sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden sürücünün cesedi İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırılırken, Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

