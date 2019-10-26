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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Freni boşalan iş makinesi iki otomobile çarptı - BURSA

Freni boşalan iş makinesi iki otomobile çarptı - BURSA

- Kaza yeri - İş makinesinin kaza yerinden kaldırılması Bursa 'da freni boşalan iş makinesi iki otomobile çarptıBURSA (AA) - Bursa 'da freni boşalan iş makinesi önce iki otomobile ardından, aydınlatma direğine çarptı.Merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde seyreden Metin D. (35) idaresindeki iş makinesi, rampa aşağı inerken freni boşaldı.Bunun üzerine iş makinesi, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile ardından da aydınlatma direği ile bir ağaca çarparak durabildi.Kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar oluştu.Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

İş Makinesi Bild Aydınlatma Direği 

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