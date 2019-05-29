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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Freni boşalan halk otobüsü bir binanın bahçesine daldı...Kaza anı kamerada

Freni boşalan halk otobüsü bir binanın bahçesine daldı...Kaza anı kamerada

-Güvenlik kamerası-

Çam Ağacı Korkuluk Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası Aktüel 

-kaza anı
--aktüel-
-Binaya giren halk otobüsü
-Görgü şahitlerinin açıklaması
-Genel ve detay

( ANKARA -TOPLU) Freni boşalan halk otobüsü binaya çarptı...Kaza anı kamerada- Bebek arabasıyla yolun karşısına geçen kadın kazayı saniyelerle atlattı ANKARA

- Başkent'te freni boşalan halk otobüsü, iki otomobile çarptıktan sonra bir binanın bahçe korkuluklarını kırarak bahçeye daldı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Buhara Caddesi Katmer Sokak kesişiminde park halindeki 06 BIR 544 plakalı özel halk otobüsü, freni boşalınca yokuş aşağı hareket etti. Otobüs, önüne çıkan iki otomobile çarptıktan sonra bir binanın bahçe korkuluklarını kırarak bahçeye girdi. Görgü şahitleri, bina önündeki çam ağacının faciayı önlediğini söylediler. Sokakta kimsenin bulunmamasının can kaybını önlediğini dile getiren vatandaşlar, otobüslerin bekleme noktaları konusunda yetkilileri uyardılar. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çocuklu bir annenin son anda otobüsün önünden geçtiği görüldü.

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