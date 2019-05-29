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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Freni boşalan halk otobüsü binaya girdi Haberi

Freni boşalan halk otobüsü binaya girdi Haberi

Binaya giren halk otobüsü

Çam Ağacı Bild Halk Otobüsü Şahit 

-Görgü şahitlerinin açıklaması
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent'te freni boşalan halk otobüsü, iki otomobile ve ardından bir binaya çarparak durabildi. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Buhara Caddesi Katmer Sokak kesişiminde park halindeki 06 BIR 544 plakalı özel halk otobüsü, freni boşalınca yokuş aşağı hareket etti. Otobüs, önüne çıkan iki otomobile çarptıktan sonra bir binaya girdi. Görgü şahitleri, bina önündeki çam ağacının faciayı önlediğini söylediler. Sokakta kimsenin bulunmamasının can kaybını önlediğini dile getiren vatandaşlar, otobüslerin bekleme noktaları konusunda yetkilileri uyardılar.
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