Freni boşalan halk otobüsü binaya böyle çarptı...Bebek arabasıyla yolun karşısına geçen kadın kazayı saniyelerle atlattı Haberi

-kaza anı



( ANKARA ) ANKARA



- Başkent'te freni boşalan halk otobüsü, iki otomobile ve ardından bir binaya çarparak durabildi. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Buhara Caddesi Katmer Sokak kesişiminde park halindeki 06 BIR 544 plakalı özel halk otobüsü, freni boşalınca yokuş aşağı hareket etti. Otobüs, önüne çıkan iki otomobile çarptıktan sonra bir binaya girdi. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çocuklu bir annenin son anda otobüsün önünden geçtiği görüldü.



