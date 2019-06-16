Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Freni boşalan cip, bisikleti altına alıp dondurma dolabına çarptı

Freni boşalan cip, bisikleti altına alıp dondurma dolabına çarptı

Kaza yapan araç

Polis Bild Bisiklet Polis Ekipleri 

-Cipin altına aldığı bisiklet
-Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri
-Cipin park edildiği yer
-Bakkal dükkanının önünde oynayan çocuklar
-Detaylar

( KARAMAN - ÖZEL) KARAMAN

- Karaman’da park halindeki bir cip, freninin boşalması sonucu yolun karşısına geçerek önce kaldırımdaki bisikleti altına aldı, sonra da bakkal dükkanının önündeki dondurma dolabına çarparak durabildi. Kaza esnasında yolda ve kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olay, Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 70 HC 830 plakalı cip, sahibi H.Ş. tarafından 260 Sokak üzerine park edildi. Bir süre sonra freni boşalan cip kendiliğinden hareket ederek, çift şeritli yolun karşısına geçti ve önce kaldırımdaki bisikleti altına aldı, sonra da bakkal dükkanın önündeki dondurma dolabına çarparak durdu. Cipin sürücüsüz halde gittiğini gören vatandaşlar ise bir an şaşkına döndü. Kaza sırasında yoldan geçen araç ve kaldırımda kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Sürücüsüz bir aracın bakkal dükkanına çarparak hasar verdiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine karakol ve trafik ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerden sonra cip, sahibi tarafından kaza yerinden çekildi. Cipin altına aldığı bisiklet ile çarptığı dondurma dolabında hasar oluştu.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı