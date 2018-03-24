Freni boşalan araç yayayı ezdi

-Araçtan görüntüler



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bakırköy’de freni boşalan bir araç yol üzerinde bulunan yayayı ezdi. Araç altında kalan vatandaş bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 17.00 sıralarında Bakırköy Ataköy Conk Bayırı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halinde bulunan 34 PNZ 22 plakalı araç freni boşalınca geriye doğru kaymaya başladı.

Cadde üzerinde bulunan camiye giden Hayati Metin adlı vatandaş kayan aracı fark edemeyince aracın altında kalarak sıkıştı. Sıkışan vatandaşı görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç altında kalan Hayati Metin’i yaralı olarak kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralı vatandaş Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. “Araçtan inip baktım çığlık sesi duydum” Görgü tanığı bir vatandaş, “Arabadan bakıyordum, bir gümbürtü duydum bir baktım arabanın arkası korkuluklarda ön tarafı inmiş aşağıya. Araç önce konteynıra çarptı. Sonra araçtan inip baktım, çığlık duymaya başladım. Eğilip baktığım anda arabanın altında birisi var. 1 kişi vardı zaten. Aracın şoförü de yoktu. Arabanın freni boşalmış kendi kendine buraya kadar gelmiş” dedi.



