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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Freni arızalanan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi İzle

Freni arızalanan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi İzle

Devrilen kamyondan detaylar

Polis 

-Kazazede araçlar
-Vincin ve trafik polis çekicisinin beklemesi
-Vincin beklemesi

( HATAY ) - Kamyon iki arabaya çarparak bir binanın bahçesine devrildi HATAY

- Hatay’da, freni arızalanan park ve bahçe sulama aracı önce 2 otomobile çarptı, ardından da bir binanın bahçesine devrildi. Olay, Defne İlçesi Dursunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arızalanan park ve bahçe sulama aracı, park halinde iken yokuş aşağı hızla hareket etti. Kamyon önce park halinde bulunan 31 FV 080 ve 31 APV 33 plakalı otomobillere çarptı. Kamyon daha sonra bir binanın bahçesine devrildi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, otomobiller ve kamyon çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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