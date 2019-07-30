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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Fren yerine gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü...4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Fren yerine gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü...4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kazaya karışan araçların detayları

Kamera Direksiyon Hamile Kadın Kadın Sürücü 

-Servis sürücüsü röp.
-Minibüste bulunan ve ağlayan kadın
-Cipte bulunan hamile kadın

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kartal’da trafik lambalarında başka bir otomobile çarptıktan sonra sürücüsünün panikle fren yerine gaza bastığı otomobil, içerisinde hamile bir kadının bulunduğu cipe çarpıp karşı şeride sürüklendi. Kendi yönünde ilerleyen servis minibüsüyle de kafa kafaya çarpışan otomobilin kadın sürücüsü ve yanındaki 2 çocuk yaralandı. Kartal Soğanlık’taki Balıkesir Caddesi üzerinde bulunan trafik lambalarında akıl almaz bir kaza yaşandı. Lambaların bulunduğu kavşakta 34 SG 2411 plakalı otomobile çarpan 34 YP 5685 plakalı otomobilin kadın sürücüsü, olay yerindeki vatandaşların ifadelerine göre panikle fren yerine gaza bastı. Bu sırada Antalya plakalı bir cipe çarpan otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu karşı şeride geçti. Bu sırada kendi yolunda ilerlemekte olan 34 LLF 465 plakalı servis minibüsü ters yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Toplamda 4 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına dönerken, paniklediği öne sürülen kadın sürücünün bulunduğu araçta sürücünün kendisiyle birlikte 3 kişi yaralandı. Diğer 2 yaralının çocuk oldukları öğrenildi. Servis minibüsünün sürücüsü olayı, “Şu beyaz araba önüne çıktı. Ona vurdu bayan, sonra şu ilerideki arabaya da vurdu. Fren yerine gaza bir bastı, gördüğünüz gibi olay bu. 3 kişi yaralandı. Arkadaki çocuk biraz kötüydü. Ayağı, kolu kırılmıştı” diyerek anlattı. Kaza sırasında servis minibüsünde bulunan kadının gözyaşları kameraya yansırken, cipte bulunan 2 kişiden birinin hamile bir kadın olduğu ve olayın şokunu üzerinden atamadığı görüldü.

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