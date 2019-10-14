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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fren yerine gaza bastı, önce yayaya ardından otomobile çarptı: 1 yaralı

Fren yerine gaza bastı, önce yayaya ardından otomobile çarptı: 1 yaralı

-kazanın ardından yaralıya müdahale

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Kadın Şoför Yaya Geçidi Şehir İçi 

--yaralının hastaneye götürülmesi
--kaza yapan kadın ve aracı
--kazaya karışan araçlar detay
--yayanın yakınlarının üzütnüleri
--kaza yapan kadın şoförün sanradan ambulansla hastaneye kaldırılması

( ANTALYA )- Panik yapan sürücü, önce bir yayaya sonra bir minibüs ve otomobile çarptı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde yayaya çarpan sürücü, fren yerine gaza basınca şehir içi minibüsüne arkadan çarptı. Yaralanan yayanın yanı sıra bir süre sonra rahatsızlanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre Manavgat şehir içi köprüsü istikametine seyir halindeki Hatice Tunç’un kullandığı 07 JU 642 plakalı otomobil, Selime Hatun Camii önündeki yaya geçidinde Sıla Akbaş isimli yayaya çarptı. Yayaya çarptıktan sonra panikleyen ve fren yerine gaza basan otomobil sürücüsü, yolcu almak için köprübaşında bulunan durağa girmek için bekleyen Ömer Şalkam’ın kullandığı 07 LH 995 plakalı şehir içi minibüsüne, minibüste önündeki Hüseyin Cansız’ın kullandığı 07 LHB 63 plakalı şehir içi minibüsüne çarptı. Kazada yaralanan Sıla Akbaş’a ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer taraftan kazanın ardından başını aracın camına çarptığı belirlenen ve yüzü kanayan otomobil sürücüsü bir süre sonra rahatsızlanırken olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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