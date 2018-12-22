Fren yerine gaza bastı, bahçe duvarından aşağı böyle düştü

-kaza anı

-kaza görüntüsü

-Kaza yerinden detay görüntüler



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’da sitenin bahçesinde aracını park etmek isteyen sürücü fren yerine gaza basınca otomobil bahçe duvarından aşağı düştü. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi Karadağ Mesire Alanı girişinde bulunan Çamlıca Konutlarında meydana geldi. 02 AAJ 044 plakalı otomobil sürücü Şeyma A. aracını park etmek istediği esnada fren yerine gaza basınca otomobil bahçe duvarından aşağı düştü. Yaklaşık 2 metrelik duvardan aşağı düşen otomobil park halindeki başka bir otomobilde hasar oluşturdu. Yaşanan bu kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza sonrası yaşanan komşuların telaşı kameralara yansıdı. Kazanın olduğu yerde herhangi bir kimsenin olmaması olası can kaybını önledi. Otomobilden yara almadan komşuları tarafından çıkartılan sürücünün heyecanlanmasından dolayı olay yerine ambulans çağrıldı. Kazayla ilgili sürdürülüyor.

