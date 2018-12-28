Fren yerine gaza basınca minibüsle fırına girdi - KAYSERİ İzle
- Araçtan detay görüntü - Kaza yerinden detayFren yerine gaza basınca minibüsle fırına girdi - Kayseri 'de minibüsü park etmeye çalışırken fren yerine gaza basan kişi, araçla çalıştığı fırına girerek 2 kişinin yaralanmasına neden olduKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de bir işçi, çalıştığı fırının önüne park etmeye çalıştığı minibüsle iş yerine girince 2 mesai arkadaşı yaralandı.Bayram Karaaslan, merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde, 38 ABE 041 plakalı minibüsü, çalıştığı fırının önüne park etmeye çalışırken fren yerine gaza basınca iş yerine girdi.Fırında çalışan Burçin ve Sabri Karaduman, araçla tezgah arasında sıkışarak yaralandı.Diğer çalışanlar tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.İfadesi alınan Bayram Karaaslan'ın, "aracı park ederken fren yerine yanlışlıkla gaza bastığını söylediği" öğrenildi.