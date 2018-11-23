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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Fren yerine gaza basınca kafeye böyle daldı: 1 yaralı

Fren yerine gaza basınca kafeye böyle daldı: 1 yaralı

Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüsü

Güvenlik Kamerası Uçan Otomobil Polis Ekipleri Yaralı Kadın Kadın Sürücü 

-Olay yerinden görüntü
-Kafenin bahçesine uçan otomobilden görüntü
-Vatandaş ile röportaj
-Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da bir sürücü, otomobilini park edeceği sırada yanlışlıkla gaza basması sonucu, 1 kişiye çarparak kafenin bahçesine daldı. Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurpamir Caddesi üzerinde müsait bulduğu bir alana 06 BZ 4386 plakalı otomobilini park etmek isteyen kadın sürücü, iddiaya göre biranda fren yerine gaza bastı. Aniden hızlanan otomobil, kaldırım üzerinde yürüyen bir kadına çarparak kafenin bahçesine daldı. Çevre esnafının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle kafenin bahçesine uçan yaralı kadını bulunduğu yerden çıkartarak, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri de çarpmanın etkisiyle meydana gelebilecek yangın ihtimaline karşılık olay yerinde hazır beklerken, polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliği alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı. “Bende son anda kurtuldum” Kazada son anda kurtulduğunu belirten Cemal Eren, “Park etmek isterken arabayı durduramadı herhalde. Bayan bir sürücüydü, herhalde panikledi. Bir yaralı vardı. Çarpmanın etkisiyle yere düştü. Bilinci yerindeydi ama durumu nasıldı bilmiyorum. Bende son anda kurtuldum. Geldiğini görünce bir anlık hareketle kaçtım” dedi.

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