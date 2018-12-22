Fren yerine gaza basınca - ADIYAMAN Haberi

- Güvenlik kamerası kayıtlarında otomobilin bahçeye düşmesi ve çevredekilerin yardıma koşması - Asılı kalan otomobil - Olay yerine gelen ambulansFren yerine gaza basınca - Adıyaman 'da sürücünün fren yerine gaza basması üzerine otomobil, bahçe duvarında asılı kaldı - Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da bir sürücü, fren yerine gaza basınca otomobil bahçe duvarı üzerinde asılı kaldı.Alınan bilgiye göre, Şeyma A, 02 AAJ 44 plakalı otomobilini Cumhuriyet Mahallesi Çamlıca Sitesi içerisinde park edeceği esnada, fren yerine gaza bastı.Otomobilin, bahçe duvarında asılı kaldığı kazadan sürücü Şeyma A, yara almadan kurtuldu.Kaza anı ise site içerisinde bulunan kameralarca kaydedildi.