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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Fren yerine gaza basan kadın sürücü yolun karşısındaki eve böyle daldı

Fren yerine gaza basan kadın sürücü yolun karşısındaki eve böyle daldı

kaza anı

Kamera Kadın Sürücü 

-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Güneşli'de fren yerine gaza basan kadın sürücü kullandığı minibüsle yolun karşısındaki eve daldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, İstanbul Güneşli'de saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın sürücü frenle gazın yerini karıştırdı. Firen yerine gaza basan sürücü kullandığı minibüs ile yolun karşısındaki eve daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.
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