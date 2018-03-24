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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Fren yerine gaza basan kadın sürücü binaya çarptı

Fren yerine gaza basan kadın sürücü binaya çarptı

Aracın görüntüsü

Polis Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon Kadın Sürücü 

-Binanın görüntüsü
-Doğal gaz kutusu
-Vatandaşlar
-İtfaiye ekipleri
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beşiktaş'ta yanlışlıkla gaz yerine frene basan kadın sürücü önce 5 katlı binanın doğal gaz kutusuna daha sonrada aynı binanın giriş katına çarptı. Olay, Beşiktaş Abbasağa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 TP 7567 plakalı otomobili ile sokağa giren Dönay Adıyaman, fren yerine gaza basınca 5 katlı binanın doğal gaz kutusuna çarptı. Çarpma sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Adıyaman, aynı binanın giriş katına çarparak durabildi. Çarpma sonucunda şoför Adıyaman araçta sıkışırken, aracın sağ tarafında oturan annesi de kolundan hafif yaralandı. Sürücünün yardımına vatandaşlar koştu Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, sıkışan sürücü Dönay Adıyaman'ı da sıkıştığı yerden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri anneyi hastaneye kaldırırken, kaza nedeniyle şoka giren sürücüyü vatandaşlar sakinleştirildi. Olay yerine çağrılan doğal gaz ekipleri kutuyu yaşanacak her hangi bir olumsuzluğa karşı kontrol etti ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, araçta çekici yardımı ile olay yerinde kaldırıldı.
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