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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Fren Yapan Otobüsün Üzerinden Yola Savruldular

- Fren Yapan Otobüsün Üzerinden Yola Savruldular

Öğrencilerin düşme anı

( YENİ DELHİ ) - Fren yapan otobüsün üzerinden yola savruldular YENİ DELHİ

Polis Öğrenciler Üniversite Öğrencisi 


- Hindistan’da otobüsün üstüne çıkan bir grup öğrenci, şoförün ani fren yapmasıyla otobüsün üstünden düşerek bir anda asfalt zemine savruldu. Hindistan’ın Chennai şehrinde, “Otobüs Günü"nde en az 30 öğrenci kutlama yapmak için bir otobüsün üzerinde seyahat ederek ölüme davetiye çıkardı.Otobüs ilerlerken sloganlar atan öğrenciler şoförün fren yapmasıyla bir anda kendilerini yerde buldu. Onlarca kişi aynı anda asfalt zemine savruldu. Çevredekiler, otobüsün altına sıkışanların yardımına koştu. Kendilerinin ve yolcuların hayatını tehlikeye atan en az 20 üniversite öğrencisi olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.
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